Роскачество признало опасными китайские автомобильные шины

Китайские шины признали опасными из-за опасных канцерогенов.
Роскачество обнаружило превышение содержания канцерогенных веществ в автомобильных шинах китайского производства, тогда как все протестированные российские шины полностью соответствуют требованиям ГОСТ. Об этом журналистам рассказали в ведомстве.
«Рынок разделился. Все протестированные шины российского производства соответствуют строгому ГОСТу, в то время как все проверенные шины китайского производства опасные масла содержат, превышая безопасный порог в 3,2−7,7 раза», — рассказали журналистам ТАСС.
В организации напомнили, что ежегодно в мире в пыль стираются миллионы тонн шин, а образующиеся микрочастицы с ПАУ оседают у дорог, попадают в водоемы и остаются в воздухе. Источником загрязнения Роскачество назвало использование дешевых высокоароматических масел («красное масло») при производстве. Одновременно в Роскачестве напомнили о вступающей в силу с 1 января 2026 года обновленной системе расчета экологического сбора на шины, закрепленной постановлением правительства РФ. К привычной базовой ставке добавят новый показатель — уровень канцерогенной безопасности материалов.