Роскачество признало опасными китайские автомобильные шины

В организации напомнили, что ежегодно в мире в пыль стираются миллионы тонн шин, а образующиеся микрочастицы с ПАУ оседают у дорог, попадают в водоемы и остаются в воздухе. Источником загрязнения Роскачество назвало использование дешевых высокоароматических масел («красное масло») при производстве. Одновременно в Роскачестве напомнили о вступающей в силу с 1 января 2026 года обновленной системе расчета экологического сбора на шины, закрепленной постановлением правительства РФ. К привычной базовой ставке добавят новый показатель — уровень канцерогенной безопасности материалов.