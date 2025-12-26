Над Башкирией можно будет увидеть сближение Луны и Сатурна

В пятницу, 26 декабря 2025 года, вечером жители Башкирии смогут стать свидетелями тесного сближения на небе Луны и планеты Сатурн.
Как сообщили в уфимском городском планетарии, наблюдать явление можно будет сразу после наступления темноты. Сатурн будет виден невооруженным глазом, а чуть правее от него расположится растущая Луна, у которой Солнце осветит чуть больше трети диска (примерно 37%). Оба небесных тела в этот вечер будут находиться в одном созвездии — Водолей. Наблюдать их можно будет до полуночи, после чего они скроются за западным горизонтом.
Отличить Сатурн от звезд будет достаточно легко. Планета будет самой яркой точкой в этой области ночного неба, так как вокруг нее нет других заметных светил.
