Тест: Угадайте фильмы и сериалы с Верой Алентовой, но картины «Москва слезам не верит» здесь не будет!

Вчера ушла из жизни великая актриса Вера Алентова. Сегодня мы вспоминаем её творчество. Попробуйте угадать фильмы и сериалы с её участием всего по одному кадру! Приготовьтесь, кино «Москва слезам не верит» тут не будет!

Источник: Life.ru

Вчера отечественный кинематограф понёс невосполнимую утрату — ушла из жизни великая актриса Вера Алентова. Для миллионов зрителей она навсегда останется Катериной из фильма «Москва слезам не верит», символом целой эпохи и удивительной женской судьбы. Эта роль стала культовой, но её наследие гораздо шире одной, пусть и культовой, роли. Она создала галерею блистательных образов: от трагических до виртуозно комических. Этот тест — наша общая память и дань уважения. Мы вспоминаем не просто актрису, а мастера, чьё творчество стало частью нашей культуры. Сможете ли вы узнать её работы по одному кадру? Проверьте свою киноэрудицию и откройте для себя многогранный талант Веры Алентовой заново!

