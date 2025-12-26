Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Физик Родин: В ближайшие 10 лет на орбите появятся дата-центры для ИИ

Искусственный интеллект переселят на орбиту из-за доступной солнечной энергии.

Источник: Комсомольская правда

Дата-центры для искусственного интеллекта появятся в ближайшее десятилетие на околоземной орбите. Речь идёт об активном строительстве и другой полноценной информационной и энергетической архитектуры, считает физик Александр Родин.

РФ и КНР будут работать над созданием спутниковой группировки, подобной Starlink Илона Маска, а следующим этапом будет вынос на орбиту крупных вычислительных центров, сказал учёный в интервью KP.RU.

Родин объяснил, что это обусловлено практически бесконечным ресурсом солнечной энергии, которую не рационально было бы передавать с орбиты на Землю, но удобно использовать для орбитальных дата-центров ИИ.

Ранее физик Зенкевич сделал прогноз, что вскоре 40% энергии, вырабатываемой человечеством, пойдет на запросы ИИ, а сам искусственный интеллект окажется прожорливее целых городов.

Ранее эксперты обсудили, какое будущее готовит нам искусственный интеллект, и пришли к выводу, что через 10 лет мир кардинально изменится.

Тем временем искусственный интеллект предсказал контакт с внеземной цивилизацией к 2090 году.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше