Физик Родин: В ближайшие 10 лет на орбите появятся дата-центры для ИИ

Дата-центры для искусственного интеллекта появятся в ближайшее десятилетие на околоземной орбите. Речь идёт об активном строительстве и другой полноценной информационной и энергетической архитектуры, считает физик Александр Родин.
РФ и КНР будут работать над созданием спутниковой группировки, подобной Starlink Илона Маска, а следующим этапом будет вынос на орбиту крупных вычислительных центров, сказал учёный в интервью KP.RU.
Родин объяснил, что это обусловлено практически бесконечным ресурсом солнечной энергии, которую не рационально было бы передавать с орбиты на Землю, но удобно использовать для орбитальных дата-центров ИИ.
