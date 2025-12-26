Жителю Омской области дали год тюрьмы и забрали автомобиль за спиливание 7 берез

Суровое наказание за незаконную рубку леса вынес Таврический районный суд Омской области. Под жестоко карающий меч закона попал 60-летний мужчина, спиливший семь берез в близи деревни Победа Таврического района. Кроме выплаченный государству причиненный ущерб в размере 91 тысячи рублей, у пожилого сельчанина конфисковали бензопилу, автомобиль «ВАЗ 2121» и самодельный прицеп. Кроме того, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.