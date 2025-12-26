Доцент Отставнов: Геномные паспорта сделают медицину персонализированной

Геномные паспорта, содержащие информацию о ДНК каждого человека, станут стандартной практикой в организации медицинского обслуживания в ближайшем будущем. Такой прогноз сделал доцент Станислав Отставнов.
Благодаря геномным паспортам медики смогут предупреждать появление заболевания ещё до того, как пациент ощутит первые симптомы, сказал учёный в интервью KP.RU. Также это откроет возможности для применения персонализированной медицины, когда вместо схемы «одно лекарство для всех» будет применяться индивидуальной лечение. Кроме того, в целях профилактики для пациентов будут разрабатывать персонализированные варианты диеты, добавил эксперт.
