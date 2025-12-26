В России хотят учредить новый праздник ради защиты исторической правды

«Мы предлагаем официально учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М. И. Кутузова и закрепить его в Федеральном законе “О памятных датах и днях воинской славы” как новый День воинской славы Российской Федерации», — сказал РИА Новости автор инициативы, руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.