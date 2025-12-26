В России хотят учредить новый праздник ради защиты исторической правды

В РФ может появиться новый праздник — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием Кутузова, который предлагается отмечать 26 декабря.
«Мы предлагаем официально учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М. И. Кутузова и закрепить его в Федеральном законе “О памятных датах и днях воинской славы” как новый День воинской славы Российской Федерации», — сказал РИА Новости автор инициативы, руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.
Корсунов подчеркнул, что это будет способствовать защите исторической правды и борьбе с западной лжепропагандой.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 апреля теперь официально считается Днем героического штурма и взятия Кенигсберга.
Также сообщалось, что 9 августа стало Днем воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы.
Напомним, 1 декабря отмечается День воинской славы России. Дата установлена в честь победы русской эскадры под командованием адмирала Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году.