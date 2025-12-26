Андрей Леус, МФТИ: На смену роботам-доставщикам придут гуманоиды

В будущем роботов-доставщиков могут заменить гуманоидные роботы. Об этом KP.RU рассказал кандидат технических наук и ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус.
Он напомнил, что к 2040 году планируется выпуск 1 миллиарда гуманоидных роботов — такую цель озвучил основатель лаборатории Midjourney Дэвид Хольц. Эту идею поддерживает и предприниматель Илон Маск, который намерен активно участвовать в её реализации. Уже существует технология, способная сделать подобные проекты реальностью. Она называется Vision Language Action (VLA) и позволяет роботам анализировать изображение с камер и осваивать новые действия без прямого программирования.
«К 2040 году я вижу такую перспективу только для хайповых игрушек и достаточно примитивных роботов-доставщиков», — считает Леус.
По его словам, значительная экономия на логистике может стать мощным стимулом для развития подобных решений, так как сегодня эта отрасль требует больших затрат. Функции курьера, официанта, консьержа или водителя гораздо проще, чем обязанности полноценного домашнего помощника. Например, аккуратно поставить посуду в посудомоечную машину или развесить бельё после стирки — такие задачи пока слишком сложны для гуманоида, и на первых этапах он будет выполнять их неидеально.
Он отметил, что управлять бытовыми процессами уже способны современные голосовые ассистенты и ИИ системы — Алиса, Сири, Маруся и другие. Они могут включать бытовые приборы, заказывать продукты, контролировать устройства умного дома, получать данные с камер и выполнять голосовые команды пользователя.
Ранее стало известно, зачем Илон Маск строит роботов, похожих внешне на людей. На марафоне «Знание» эксперт Александр Байкин рассказал о развитии новых «бесчеловечных» технологиях в роботостроении.