Андрей Леус, МФТИ: На смену роботам-доставщикам придут гуманоиды

По его словам, значительная экономия на логистике может стать мощным стимулом для развития подобных решений, так как сегодня эта отрасль требует больших затрат. Функции курьера, официанта, консьержа или водителя гораздо проще, чем обязанности полноценного домашнего помощника. Например, аккуратно поставить посуду в посудомоечную машину или развесить бельё после стирки — такие задачи пока слишком сложны для гуманоида, и на первых этапах он будет выполнять их неидеально.