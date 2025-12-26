В Крыму и на Кубани прогнозируют энергодефицит к 2031 году

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Правительство России готовится утвердить капитальные затраты и сроки реализации проектов строительства генерации на юге страны. Всего планируется ввести около 2,2 ГВт. В частности, на Таврической ТЭС в Крыму, принадлежащей «Технопромэкспорту» (входит в «Ростех»), появится парогазовая установка мощностью 225 МВт, стоимостью 287 млн руб. за МВт. На Ударной ТЭС в Крымском районе Краснодарского края запланированы три ПГУ — одна на 235 МВт и две по 160 МВт, при CAPEX 275 млн руб. за МВт.