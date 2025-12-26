Доцент Отставнов: К 2050 году метод генетического редактирования станет массовым

Он объяснил, что такие технологии станут основой серьёзного прорыва в лечении онкологических заболеваний. Сегодня существует эффективный препарат от рака лёгких, но он может не подойти конкретному пациенту. Это связано с тем, что диагноз рак лёгких объединяет множество разных опухолей, каждая из которых вызвана своими мутациями. Цифровые двойники позволят заранее проверять различные схемы лечения на модели и подбирать пациенту наиболее результативный вариант.