Доцент Отставнов: К 2050 году метод генетического редактирования станет массовым

В дальнейшем появятся и цифровые двойники опытных врачей, отметил Отставнов.

Источник: Комсомольская правда

К 2050 году технологии генетического редактирования станут широко распространёнными. Об этом KP.RU сообщил кандидат экономических наук, доцент МФТИ и академический руководитель программы Прикладной анализ данных в медицине Станислав Отставнов.

«По мере накопления данных, в первую очередь генетических, будут созданы адекватные цифровые двойники», — рассказал Отставнов.

Он объяснил, что такие технологии станут основой серьёзного прорыва в лечении онкологических заболеваний. Сегодня существует эффективный препарат от рака лёгких, но он может не подойти конкретному пациенту. Это связано с тем, что диагноз рак лёгких объединяет множество разных опухолей, каждая из которых вызвана своими мутациями. Цифровые двойники позволят заранее проверять различные схемы лечения на модели и подбирать пациенту наиболее результативный вариант.

«В дальнейшем появятся и цифровые двойники опытных врачей», — подчеркнул кандидат экономических наук.

Он добавил, что автоматизированные хирургические системы, такие как Da Vinci, уже работают в медицинских центрах. Со временем появятся ещё более продвинутые автономные комплексы на базе искусственного интеллекта. В итоге операции сможет выполнять не дежурный молодой хирург под наблюдением наставника, а цифровой двойник ведущего специалиста в своей области.

Ранее российские ученые открыли новый оптический эффект. С его помощью можно невероятно детально изучать белки и вирусы.