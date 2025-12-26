В Соцфонде обозначили сроки выплаты январской пенсии в декабре

Подавляющее число российских пенсионеров получит январские выплаты досрочно, до 30 декабря. Это коснется тех, график выплаты пенсий которых выпадет на новогодние праздники. Об этом сообщили в Соцфонде России.
В ведомстве отметили, в декабре выплаты получат те, кто получает пенсию на счет в банке, и у кого по графику выплаты выпадут на дни новогодних каникул.
«Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря», — добавили в Соцфонде.
Ранее в Госдуме сообщили, что в 2026 году в России страховые пенсии увеличат дважды — в феврале и апреле. Также вырастут выплаты для инвалидов, граждан старше 80 лет и тех, кто получает пенсии по потере кормильца.
Вместе с тем, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что пенсия работающим пенсионерам в 2026 году продолжит индексироваться.