Рейс Иркутск — Киренск задержали на двое суток из-за непогоды

Рейс, следующий по маршруту Иркутск — Киренск, задержали из-за плохой погоды в аэропорту назначения. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет должен был вылететь 25 декабря в 08:30, но теперь отправление перенесено на 07:30 27 декабря по местному времени.
— Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку. Она проконтролирует, как авиакомпания соблюдает права пассажиров при такой длительной задержке, — говорится в сообщении ведомства.
Пассажиры, чьи права нарушены, могут сообщить об этом дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: