Рейс Иркутск — Киренск задержали на двое суток из-за непогоды

Рейс, следующий по маршруту Иркутск — Киренск, задержали из-за плохой погоды в аэропорту назначения. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет должен был вылететь 25 декабря в 08:30, но теперь отправление перенесено на 07:30 27 декабря по местному времени.