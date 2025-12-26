В РФ научились выявлять шизофрению по сбоям в определении эмоций собеседника

«Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского создали диагностическую модель, которая с высокой точностью отличает пациентов с шизофренией и шизоаффективным расстройством от испытуемых по изменению электрической активности мозга при распознавании выражения лица других людей. Были выявлены два ключевых нарушения: замедленная реакция при распознавании радостных лиц и сниженный отклик на нейтральные выражения лиц. Точность определения таких пациентов составила 73,3%», — сообщили ТАСС в Consortium Psychiatricum.