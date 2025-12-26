Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия проверит заявления по делу Эпштейна с упоминанием экс-принца Эндрю

Британская полиция изучает судебные материалы, связанные со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, в которых упоминается брат британского короля Карла III бывший принц Эндрю. Об этом пишет The Telegraph.

Британская полиция изучает судебные материалы, связанные со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, в которых упоминается брат британского короля Карла III бывший принц Эндрю. Об этом пишет The Telegraph.

Поводом послужили материалы, обнародованные Министерством юстиции США в рамках дела Эпштейна. В их числе — отредактированный отчет ФБР, содержащий показания 35-летнего мужчины. Он утверждает, что в середине 1990-х годов, в возрасте от шести до восьми лет, подвергался насилию со стороны группы лиц на территории графства Суррей.

По словам заявителя, Эндрю и другие мужчины наблюдали, как сообщница финансиста Гислен Максвелл подвергала его пыткам с применением электрического тока. Кроме того, он сообщил, что его сбил темно-синий автомобиль, за рулем которого, как он утверждает, находился Эндрю.

Полиция графства Суррей заявила, что проверка внутренних баз данных не выявила сведений о ранее поступавших подобных заявлениях. В связи с этим ведомство намерено наладить взаимодействие с другими структурами для получения дополнительной информации, сообщается в материале.

Другая девушка, имя которой в файлах скрыто, рассказала, что президент США Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн изнасиловали ее в отеле. Позже ее нашли погибшей в штате Оклахома, однако этот случай признали самоубийством, говорится в файле.

Также среди опубликованных Министерством юстиции США материалов дела Джеффри Эпштейна обнаружили бумажку, на которой английскими буквами выведены слова: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю».

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше