Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоценко обсудил с Грефом развитие цифрового образования в Омске

Глава Омской области встретился с президентом, председателем Правления Сбербанка, чтобы обсудить продвижение «Школы 21» и совместные инициативы в сфере образования, культуры и благоустройства.

Источник: РИА "Новости"

Накануне, 25 декабря 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с президентом, председателем Правления Сбербанка Германом Грефом.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства, одной из ключевых тем стало функционирование в Омской области «Школы 21», запущенной совместно в конце сентября. По словам Виталия Хоценко, за это время обучение в кампусе прошли уже 620 человек, а в рамках нового потока накануне стартовали занятия для 221 участника.

Как отметил Виталий Хоценко, важной особенностью проекта является растущий интерес к цифровым профессиям и расширение географии участников. Сейчас обучение проходят не только жители Омской области, но и представители Новосибирской, Иркутской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского края, Ямала и Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме вопросов образования Виталий Хоценко и Герман Греф обсудили совместную работу в сфере благоустройства и культуры.

Глава региона представил Герману Грефу ключевые инициативы, которые планируется реализовать в рамках статуса Омска как Культурной столицы России. Руководитель области подчеркнул значимость интеграции образовательных и культурных проектов для развития региона.

Как заявили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, взаимодействие с ведущим банком страны направлено на повышение цифровой грамотности, подготовку востребованных специалистов и создание комфортной городской среды.

Фото: Пресс-служба Сбера.

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше