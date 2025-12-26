Хоценко обсудил с Грефом развитие цифрового образования в Омске

Накануне, 25 декабря 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с президентом, председателем Правления Сбербанка Германом Грефом.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства, одной из ключевых тем стало функционирование в Омской области «Школы 21», запущенной совместно в конце сентября. По словам Виталия Хоценко, за это время обучение в кампусе прошли уже 620 человек, а в рамках нового потока накануне стартовали занятия для 221 участника.
Как отметил Виталий Хоценко, важной особенностью проекта является растущий интерес к цифровым профессиям и расширение географии участников. Сейчас обучение проходят не только жители Омской области, но и представители Новосибирской, Иркутской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского края, Ямала и Ханты-Мансийского автономного округа.
Кроме вопросов образования Виталий Хоценко и Герман Греф обсудили совместную работу в сфере благоустройства и культуры.
Глава региона представил Герману Грефу ключевые инициативы, которые планируется реализовать в рамках статуса Омска как Культурной столицы России. Руководитель области подчеркнул значимость интеграции образовательных и культурных проектов для развития региона.
Как заявили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, взаимодействие с ведущим банком страны направлено на повышение цифровой грамотности, подготовку востребованных специалистов и создание комфортной городской среды.
Фото: Пресс-служба Сбера.