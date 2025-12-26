Хоценко обсудил с Грефом развитие цифрового образования в Омске

Как сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства, одной из ключевых тем стало функционирование в Омской области «Школы 21», запущенной совместно в конце сентября. По словам Виталия Хоценко, за это время обучение в кампусе прошли уже 620 человек, а в рамках нового потока накануне стартовали занятия для 221 участника.