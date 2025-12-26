В РФ физики смогли увеличить интенсивность пучка коллайдера NICA в шесть раз

Идея метода электронного охлаждения была предложена первым директором ИЯФ СО АН академиком А. М. Будкером в 1966 г. и впервые в мире реализована командой Института. В 1974 г. на установке НАП-М (Накопитель антипротонов, модель) был получен первый эффект охлаждения — показано сжатие протонного пучка под действием электронного пучка. В коллектив, занимающийся разработкой данного метода, вошли академики РАН А. Н. Скринский, Н. С. Диканский, И. Н. Мешков, В. В. Пархомчук и другие. Результаты были доложены на Всесоюзной конференции по ускорителям заряженных частиц в 1974 г. в Москве, получив большой международный резонанс в научной среде. Сегодня схема СЭО, впервые предложенная в ИЯФ СО АН, использована в более двадцати аналогичных установках во многих лабораториях мира (Германия, Япония, Китай, ЦЕРН, США, Швеция, Россия), в том числе — на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН.