В Китае заметили контейнеровоз с замаскированными ракетными системами

В Китае обнаружили контейнеровоз с ракетными системами, замаскированными под стандартные контейнеры. Соответствующие снимки в четверг, 26 декабря, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
— На каждый контейнер приходится по четыре пусковых для ракет, что теоретически позволяет оснастить уже имеющееся в наличии простое судно десятками крылатых, противокорабельных или зенитных ракет в одном залпе, — говорится в публикации.
Там также добавили, что в России еще в 2011 году представили аналогичный по смыслу контейнерный ракетный комплекс «Калибр-К», а ВМС Соединенных Штатов уже испытывают стандартные контейнерные пусковые установки Mk 70.
Ранее Северная Корея показала свою первую атомную подводную лодку. По размеру она равна некоторым ударным подлодкам ВМС США. В настоящее время только США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Индия обладают этой технологией.
14 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с представителями РФ и КНР для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.