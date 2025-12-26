Сегодня на острове Татышев откроется главная ёлка Красноярска

По информации пресс-службы мэрии, в 18:30 развернётся театрализованная праздничная программа «Новый год в Зимнем Яре», а в 19:00 состоится церемония зажжения огней на главной ёлке города.
«Приветствовать гостей будут Сибиряк и Красноярочка. В праздничной программе примут участие лучшие творческие коллективы города и сказочные персонажи. Дед Мороз вместе с маленькими помощниками — Морозиком и Снегурочкой — зажгут огни на ёлке. В основе концепции праздника лежит народная стилистика, богатство и самобытность русской культуры, единство народов России», — рассказали в городской администрации.
В этом году в ледовом городке Татышев-парка подготовили пять горок: три большие, высотой более трёх метров и две средних размеров. Для самых маленьких посетителей организаторы предусмотрели отдельную локацию с небольшими ледовыми спусками, которые будут включены в угловые ледовые композиции, а также аттракцион Чашу.
В пресс-службе Татышев-парка уточнили, что ледовый городок откроется сегодня в 14:00.
На открытие ёлки рекомендуют добираться на общественном транспорте. 26 декабря до острова Татышев будут ходить автобусы-шаттлы. Они начнут курсировать с 18:30 от ТЦ «Авиатор» (ул. Авиаторов, 5) и от парковки ТЦ «О-кей» (пер. Сибирский, 5А).
Перевозить пассажиров будут 4 автобуса большой вместимости. Поездка будет бесплатной. Время окончания работы транспорта — 23:30. Интервал движения составит 10 минут.