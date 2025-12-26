Сегодня на острове Татышев откроется главная ёлка Красноярска

В этом году в ледовом городке Татышев-парка подготовили пять горок: три большие, высотой более трёх метров и две средних размеров. Для самых маленьких посетителей организаторы предусмотрели отдельную локацию с небольшими ледовыми спусками, которые будут включены в угловые ледовые композиции, а также аттракцион Чашу.