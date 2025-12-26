В Омске пустили в реализацию протравленных химией 20 тонн китайских мандаринов

Специалисты омского Россельхознадзора проконтролировано обеззараживание более 20 тонн мандаринов из Китая, зараженных черной цитрусовой белокрылкой. Теперь протравленная химическими реагентами партия будет реализована в магазинах Омска.
16 декабря 2025 года, специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области был выявлен опасный карантинный объект в партии китайских мандаринов, прибывших на территорию Омской области из Казахстана. При досмотре мандаринов общим весом более 20 тонн обнаружена черная цитрусовая белокрылка.
Для предотвращения распространения вредителя на территории Омской области, собственнику груза выдано уведомление о необходимости принятия срочных фитосанитарных мер. Владельцем принято решение об обеззараживании партии. Процедура фумигации проведена под контролем инспекторов ведомства. После химической процедуры, партия китайских мандаринов допущена к реализации на территории региона, сообщили в ведомстве.