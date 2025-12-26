В Омске пустили в реализацию протравленных химией 20 тонн китайских мандаринов

Для предотвращения распространения вредителя на территории Омской области, собственнику груза выдано уведомление о необходимости принятия срочных фитосанитарных мер. Владельцем принято решение об обеззараживании партии. Процедура фумигации проведена под контролем инспекторов ведомства. После химической процедуры, партия китайских мандаринов допущена к реализации на территории региона, сообщили в ведомстве.