Авиарейс из Москвы в Новосибирск задержан почти на сутки

В Новосибирске задерживаются несколько авиарейсов, включая самолёт из Москвы, который ожидался ещё вечером 25 декабря. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолёт должен был приземлиться в Новосибирске в 20:40, а теперь его прилёт перенесён на 20:10 26 декабря — почти на сутки позже.
Помимо московского рейса, с задержкой прилетят и другие самолёты. Например, рейс из Эльги, который должен был приземлиться в 03:10 25 декабря, ожидается только в 19:39 26 декабря. Ещё один рейс из этого же города, изначально запланированный на 16:00, также прибудет в 19:39. При этом оба рейса в табло указаны в статусе «ожидается», а не «задерживается».
Кроме того, с опозданием прилетят рейсы из московского Шереметьево, Братска, Мирного, Южно-Сахалинска, Пхукета и ряда других городов.