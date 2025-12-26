Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский детектив возместил ущерб обманутому клиенту

Более 70 млн руб. выплатил обманутому клиенту новосибирский бизнесмен, занимавшийся оказанием информационно-детективных услуг.

Источник: SuperOmsk.ru

«После поступления исполнительного документа в службу судебных приставов, должник в короткие сроки внес денежные средства на депозитный счет отделения. Деньги перечислены потерпевшей стороне», — рассказали в ГУФССП по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, бизнесмен в течение нескольких лет завышал стоимость услуг, предоставляемых его фирмой одному из предприятий Алтайского края. В отношении предпринимателя завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дали пять лет условно. Детектива обязали возместить причиненный преступлением ущерб.