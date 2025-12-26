Новосибирский детектив возместил ущерб обманутому клиенту

Как рассказали в ведомстве, бизнесмен в течение нескольких лет завышал стоимость услуг, предоставляемых его фирмой одному из предприятий Алтайского края. В отношении предпринимателя завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дали пять лет условно. Детектива обязали возместить причиненный преступлением ущерб.