Новосибирский детектив возместил ущерб обманутому клиенту

«После поступления исполнительного документа в службу судебных приставов, должник в короткие сроки внес денежные средства на депозитный счет отделения. Деньги перечислены потерпевшей стороне», — рассказали в ГУФССП по Новосибирской области.
Как рассказали в ведомстве, бизнесмен в течение нескольких лет завышал стоимость услуг, предоставляемых его фирмой одному из предприятий Алтайского края. В отношении предпринимателя завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дали пять лет условно. Детектива обязали возместить причиненный преступлением ущерб.