Из Башкирии в зону СВО доставили сразу два гумконвоя

Из Башкирии в зону СВО по поручению Главы республики Радия Хабирова доставили 169-й и 170-й гуманитарные конвои. Грузы предназначены для 59 воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Источник: Башинформ

В составе: бронированные автомобили, бани, стройматериалы, инструменты, продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и средства личной гигиены. Также бойцам отправили подарки, письма школьников, обереги и новогодние ёлки.

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, в сборах необходимого помогали сотрудники госорганов, администраций районов и городов, представители общественных объединений, волонтеры и жители Башкирии.

Ранее глава администрации Иглинского района отвезла землякам крупную партию гуманитарной помощи, писал «Башинформ».