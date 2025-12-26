Из Башкирии в зону СВО доставили сразу два гумконвоя

В составе: бронированные автомобили, бани, стройматериалы, инструменты, продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и средства личной гигиены. Также бойцам отправили подарки, письма школьников, обереги и новогодние ёлки.
Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, в сборах необходимого помогали сотрудники госорганов, администраций районов и городов, представители общественных объединений, волонтеры и жители Башкирии.
Ранее глава администрации Иглинского района отвезла землякам крупную партию гуманитарной помощи, писал «Башинформ».