За 100 лет аэропорт Иркутска впервые встретил 4-миллионного пассажира

IrkutskMedia, 26 декабря. 26 декабря в аэропорту Иркутска состоялось по-настоящему историческое событие — авиагавань встретила 4-миллионного пассажира, установив рекорд пассажиропотока за всю 100-летнюю историю авиаузла, сообщили в пресс-служба авиагавани.
Юбилейным пассажиром стала Наталья Б., которая вместе с младшим сыном Филиппом следовала рейсом по маршруту Иркутск — Москва. Женщина являются многодетной мамой. С своим сыном она решила отправиться в Москву на новогодние праздники.
«Символично, что обычный пассажир, отправляющийся в путешествие, стал частью этого значимого для аэропорта события», — отметили в пресс-службе авиаузла.
О том, что Наталья и ее сын стали юбилейными пассажирами, выяснилось в момент регистрации. Таким объявлением гости аэропорта были приятно шокированы и не сразу поверили в происходящее. Обычная поездка неожиданно превратилась в яркое событие, наполненное радостью, улыбками и тёплыми эмоциями.
Ранее агентство сообщало, что первого миллионного пассажира встретили в аэропорту Иркутска в апреле.