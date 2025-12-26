Вышли посмотреть на воду: как цунами в Индонезии в декабре 2004 года унесло жизни сотен тысяч человек

26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло мощное землетрясение, вызванное одним из самых разрушительных цунами в истории. Жертвами стихии стали сотни тысяч людей — как жители прибрежных районов, так и туристы, которые так и не встретили новогоднюю ночь у океана. Жуткие подробности цунами 2004 года — в материале «Вечерней Москвы».
Наблюдали за отошедшим океаном.
Утром 26 декабря 2004 года у острова Суматра на западе Индонезии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составляла 9,1−9,3. Три литосферные плиты — Австралийская, Бирманская и Индийская — резко сместились, что вызвало деформацию дна океана. Это спровоцировало появление разрушительной волны, высота которой в центре землетрясения была небольшой (менее метра), но в прибрежной зоне достигла от 15 до 30 метров. Ее скорость в открытом океане составляла 720 километров в час.
Довольно быстро сейсмические станции зафиксировали землетрясение и выпустили предупреждения о возможности опасного цунами. Вот только распространить их было попросту некому: на территории известных курортов Шри-Ланки, Индии, Таиланда не было эффективной системы мониторинга и оповещения.
Первыми под удар стихии попали острова Суматра и Ява. Через 20 минут цунами достигло Андаманских и Никобарских островов, а еще через полчаса — побережья Таиланда. Еще спустя два часа волны обрушились на Шри-Ланку, восточное побережье Индии, Бангладеш и Мальдивские острова. Через шесть часов цунами достигло восточного побережья Африки, через восемь — прошло Индийский океан, а за сутки обогнуло весь Мировой океан, что произошло впервые в истории наблюдения волн.
Стихия привела к огромным разрушениям и большому количеству смертей. Последнее было обусловлено тем, что на тот момент не существовало эффективной системы мониторинга и оповещения населения об угрозе цунами. Только после разрушительного бедствия международное сообщество озаботилось этой проблемой. Система предупреждения о цунами была введена в эксплуатацию в марте 2013 года, а региональные центры слежения за цунами в Австралии, Индии и Индонезии взяли на себя ответственность за передачу предупреждений о цунами в страны Индийского океана.
Еще один фактор, который сделал цунами еще более смертоносным, — поведение людей. Многие вышли на побережье, чтобы понаблюдать за необычным явлением. Перед наступлением цунами вода существенно отошла от береговой линии. Когда волны обрушились на берег, из-за их скорости у людей просто не было шансов убежать.
Что делать при цунами.
Общее число жертв в пострадавших от цунами странах Азии и Африки до сих пор точно неизвестно, но, по различным данным, эта цифра составляет примерно 230 тысяч человек. В пострадавших районах после наводнений начались вспышки холеры, тифа и дизентерии, от которых скончалось еще больше людей. В результате стихийного бедствия 1,6 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
На Шри-Ланке цунами вызвало крупнейшую железнодорожную катастрофу в истории страны. Высокие волны обрушились на переполненный пассажирский поезд, который следовал по прибрежной железной дороге. По официальной версии, в нем ехали порядка двух тысяч пассажиров, из которых треть — дети. Несмотря на усилия машиниста увести поезд вглубь острова, стихия все равно настигла его. Два вагона были бесследно смыты в океан. Из всего поезда выжили только 150 человек.
Останки жертв цунами, предположительно, находили и спустя годы после трагедии. Так, с августа 2007 года из района водной системы, расположенной между Канадой и США, стали поступать сообщения о странных находках — об обуви с останками человеческих ног внутри. Существует предположение, что эти ступни принадлежали погибшим в результате цунами в Индийском океане. В качестве «доказательства» указывалось, что большинство обнаруженных ботинок были произведены в 2004 году и ранее, а продавались они в основном в странах Азии.
Волна несет разрушения.
11 марта 2011 года у восточного побережья острова Хонсю в Японии произошло Великое восточно-японское землетрясение, магнитуда которого составила 9−9,1. Стихийное бедствие было вызвано разрушительным цунами. В результате погибли 19 747 человек, а еще 2556 числятся пропавшими без вести. На атомной электростанции Фукусима произошло сильное радиоактивное загрязнение.
В 1976 году на Филиппины после землетрясения магнитудой 7,8 в океанической впадине Котабато внезапно обрушилась волна, высота которой составила порядка пяти метров. Стихия лишила жизни пять тысяч человек.
От разрушения дорог до неизведанных болезней: чем опасно таяние льдов на Ямале, кроме мегацунами.
В 1952 году на Камчатке произошло цунами, которое разрушило несколько населенных пунктов Сахалинской и Камчатской областей. В результате стихийного бедствия погибли 2336 человек. Но о происшествии долгое время ничего не было известно: окончательно последствия цунами рассекретили лишь в начале 1990-х годов.
30 июля 2025 года на Камчатке произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за последние десятилетия. Его магнитуда составила 8,8. На побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позднее в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров. Что известно о стихийном бедствии в регионе — в материале «Вечерней Москвы».