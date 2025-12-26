Вышли посмотреть на воду: как цунами в Индонезии в декабре 2004 года унесло жизни сотен тысяч человек

Стихия привела к огромным разрушениям и большому количеству смертей. Последнее было обусловлено тем, что на тот момент не существовало эффективной системы мониторинга и оповещения населения об угрозе цунами. Только после разрушительного бедствия международное сообщество озаботилось этой проблемой. Система предупреждения о цунами была введена в эксплуатацию в марте 2013 года, а региональные центры слежения за цунами в Австралии, Индии и Индонезии взяли на себя ответственность за передачу предупреждений о цунами в страны Индийского океана.