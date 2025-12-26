Ричмонд
В Кумертау на главной площади установили уличный стереоскоп

Благодаря этому «порталу» в прошлое можно увидеть, каким был центр города 65 лет назад.

Источник: Администрация Кумертау

Как сообщили в мэрии, стереоскоп установлен в рамках программы по развитию туризма. Он показывает архивные фото этой территории в годы, когда Кумертау получил статус города в 1953 году.

«Повышаем туристический потенциал в городском округе различными способами, в том числе с помощью внедрения интересных новинок. Надеемся, что наша задумка не только украсит территорию площади Советов, но и привлечет внимание туристов из других районов и городов, а также заинтересует как взрослых, так и детей», — прокомментировал глава городского округа Олег Астахов.

Напомним, в прошлом году Кумертау был первым городом который ввел туристический налог.