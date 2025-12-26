Моржи проведут праздничный закал-пробег по улицам Кургана

Закал-пробег пройдет в Кургане 28 декабря.
В Кургане участники физкультурно-спортивной организации зимнего плавания «Зауральские моржи» проведут предпраздничный пробег. Акция пройдет 28 декабря, участники побегут в легкой спортивной форме, рассказала URA.RU руководитель организации Алла Сагоякова.
«28 декабря в 10 часов стартуем от Филармонии до Центральной площади и обратно. Пробег пройдет по тротуарам. Это будет закал-пробег, дресс-код соответствующий: мужчины в шортах, девушки в легкой спортивной форме», — рассказала Сагоякова.
Ранее в Екатеринбурге в рамках всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна» прошел традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Его провела Федерация зимнего плавания Свердловской области. «Зауральские моржи» присоединятся к акции 28 декабря.