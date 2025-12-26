SHAMAN и Мизулина запросили двойное кресло в жюри КВН и разругались на финале

Дронов и Мизулина появились в вечерних образах и во время выступлений активно обсуждали номера между собой. В финале слово взяла супруга, и именно тогда возникло неловкое недопонимание: певец в шутку начал жестикулировать за ее спиной, что вызвало заметную реакцию со стороны супруги.