SHAMAN и Мизулина запросили двойное кресло в жюри КВН и разругались на финале

В Москве прошли съемки финала Высшей лиги КВН, где в жюри сидели российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Супруги согласились участвовать в программе при особом условии — им предоставили одно двойное кресло и возможность выставлять общую оценку.
Дронов и Мизулина появились в вечерних образах и во время выступлений активно обсуждали номера между собой. В финале слово взяла супруга, и именно тогда возникло неловкое недопонимание: певец в шутку начал жестикулировать за ее спиной, что вызвало заметную реакцию со стороны супруги.
Ведущий Дмитрий Хрусталев поздравил пару с регистрацией брака и поинтересовался, была ли свадьба. В ответ Дронов пояснил, что они пока только расписались, а торжество планируют провести позже.
По словам очевидцев, после окончания съемок супруги вместе покинули зал, однако между ними произошел короткий разговор на повышенных тонах. Мизулина, как утверждается, высказала недовольство поведением мужа в эфире, но конфликт быстро уладили, и пара вскоре примирилась, передает StarHit.
