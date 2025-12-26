Большая часть пенсионеров получит пенсию за январь до 30 декабря

Большая часть пенсионеров в России получит пенсию за январь досрочно, до 30 декабря. В частности, это коснется тех россиян, даты выплат которым выпадают на январские праздники. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Социальном фонде России.
Уточняется, что почта будет доставлять пенсию по обычному графику.
— Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году повышение пенсий пройдет по стандартному календарю. Он добавил, что речь идет о выплатах по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.
Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе, который превышает прожиточный минимум. По его словам, чем раньше начать копить на свою пенсию, тем лучше.