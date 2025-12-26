Большая часть пенсионеров получит пенсию за январь до 30 декабря

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году повышение пенсий пройдет по стандартному календарю. Он добавил, что речь идет о выплатах по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.