Раскрыт размер требуемой Безруковым компенсации за продажу масок с его лицом: она разделена на две части

Сергей Безруков обратился в суд с требованием запретить коммерческое использование своего изображения и взыскать с предпринимательницы крупную компенсацию. Как передаёт корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы, актер требует полмиллиона рублей за продажу масок с его лицом.
Иск адресован белгородской предпринимательнице Кристине Соболевской. Безруков просит суд запретить ей распространять его персональные данные в интернете. Финансовые требования разделены на две части: 250 тысяч рублей — за незаконное включение его данных в общедоступные источники, и ещё столько же — за неправомерное использование фотографии.
Со стороны ответчицы уже поступил письменный отзыв. В нём Соболевская просит суд снизить заявленную сумму компенсации либо вовсе заменить её на регулярные процентные отчисления (роялти) от продаж. Речь идёт о карнавальных и тканевых масках с изображением артиста. Объективность претензий актера подтвердила независимая портретная экспертиза, установившая, что на спорных изделиях изображён именно Безруков.
Напомним, что причиной обращения Безрукова в суд стало незаконное использование его фотографии. Лицо актера появилось на карнавальных и тканевых масках, которые продавались на маркетплейсах без согласия артиста. Безруков подал иск против предпринимательницы, потребовав наложить запрет на распространение его личных данных и взыскать компенсацию за моральный вред.
При этом ранее, в конце ноября, сама предпринимательница заявляла, что не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска. Она тогда категорически отрицала наличие масок с лицом Безрукова в своём ассортименте, пояснив, что занимается производством детских игрушек. Следующее заседание по этому делу назначено на 20 января.
