Раскрыт размер требуемой Безруковым компенсации за продажу масок с его лицом: она разделена на две части

При этом ранее, в конце ноября, сама предпринимательница заявляла, что не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска. Она тогда категорически отрицала наличие масок с лицом Безрукова в своём ассортименте, пояснив, что занимается производством детских игрушек. Следующее заседание по этому делу назначено на 20 января.