В Башкирии начались массовые проверки водителей на алкоголь

С сегодняшнего дня на дорогах Башкирии стартует спецоперация ГАИ «Трезвый водитель». Ее главная задача — предупредить и пресечь случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии.
В рамках операции сотрудники ведомства проведут массовые проверки водителей. Количество экипажей ДПС будет максимально увеличено, особенно в местах проведения новогодних гуляний и праздничных мероприятий.
В Госавтоинспекции призывают всех, кто садится за руль, строго соблюдать правила и ни в коем случае не управлять автомобилем после употребления алкоголя, напоминая, что последствия такой поездки могут быть трагическими. По данным на сегодняшний день, с начала года на дорогах республики произошло 286 ДТП, в которых погибли 100 человек и еще 328 получили травмы.
Также жителям напоминают о возможности сообщить о нетрезвых водителях. Для этого можно позвонить по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 293−92−92. Сообщения также принимаются через специальный телеграм-бот МВД по РБ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.