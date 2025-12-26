В Башкирии начались массовые проверки водителей на алкоголь

В Госавтоинспекции призывают всех, кто садится за руль, строго соблюдать правила и ни в коем случае не управлять автомобилем после употребления алкоголя, напоминая, что последствия такой поездки могут быть трагическими. По данным на сегодняшний день, с начала года на дорогах республики произошло 286 ДТП, в которых погибли 100 человек и еще 328 получили травмы.