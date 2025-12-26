В Кыштыме мужчина пытался уйти от приставов окно, чтобы не платить алименты

В Кыштыме мужчина выпрыгнул из окна, чтобы не платить алименты. К декабрю 2025 года сумма долга достигла полумиллиона рублей. В отношении 42-летнего мужчины, годами уклонявшегося от содержания своего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ ФССПП Челябинской области.
Судебные приставы, ведущие его исполнительное производство, организовали операцию по задержанию после многочисленных безуспешных попыток найти должника. Мужчина, известный привычкой сбегать с рабочих мест при визитах приставов, попытался дать дёру через окно своей квартиры прямо в тапках. Жилище находилось на первом этаже. Алиментщика схватили на улице. После доставки в отделение его ознакомили с материалами уголовного дела по статье о неуплате алиментов.
Суд в тот же день назначил ему семь суток административного ареста за уклонение от ранее назначенных обязательных работ. Находясь под арестом, мужчина частично погасил задолженность, что позволило прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Однако основная сумма долга осталась непогашенной.
В УФССП по Челябинской области сообщили, что сбор материалов для возбуждения нового уголовного дела уже начат. Если взыскатель не согласится на повторное примирение, мужчине, ранее уже имевшему судимость, может грозить реальный срок лишения свободы. Исполнительные производства по взысканию алиментов и обязательных работ остаются на контроле приставов.