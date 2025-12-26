В Кыштыме мужчина пытался уйти от приставов окно, чтобы не платить алименты

Судебные приставы, ведущие его исполнительное производство, организовали операцию по задержанию после многочисленных безуспешных попыток найти должника. Мужчина, известный привычкой сбегать с рабочих мест при визитах приставов, попытался дать дёру через окно своей квартиры прямо в тапках. Жилище находилось на первом этаже. Алиментщика схватили на улице. После доставки в отделение его ознакомили с материалами уголовного дела по статье о неуплате алиментов.