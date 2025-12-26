В Новосибирскую область вернутся морозы до −30°C

В связи с этим в региональном Минтрансе напоминают о работе мобильных служб помощи на дорогах. На ключевых автотрассах области дежурят 36 мобильных пунктов обогрева, готовых прийти на помощь водителям. В их оснащение входят тёплая одежда, тепловые пушки, пусковые провода для «прикуривания» автомобиля, буксировочные тросы и инструменты. При необходимости сотрудники могут доставить людей в тёплое помещение, а автомобиль — с согласия владельца — отбуксировать в отапливаемый бокс или к ближайшей безопасной точке.