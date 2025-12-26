Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимка Светлана Шевцова стала Межконтинентальной королевой красоты

В финале участвовали более 40 замужних представительниц из разных стран мира.

Источник: Аргументы и факты

Бизнес-леди из Уфы Светлана Шевцова завоевала титул Queen Beauty Intercontinental 2025 на международном конкурсе в Дубае. В финале участвовали более 40 замужних представительниц из разных стран мира.

Конкурс состоял из нескольких этапов: интервью, фотосессии, дефиле в национальных костюмах, вечерних платьях и креативных образах. В 2024 году Светлана уже стала победительницей всероссийского конкурса красоты в Москве.

Коллекция Светланы Шевцовой насчитывает 70 корон с российских и мировых конкурсов. Её достижения внесены в Книгу рекордов России — она установила мировой рекорд по количеству побед.

Сама уфимка занимается инвестициями и воспитывает десятилетнего сына. Увлекается хореографией, фотографией и моделенигом. Считает, что девушки должны находить время на себя и свои хобби, чтобы наслаждаться жизнью.