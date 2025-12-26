В Хабаровском крае подвели итоги масштабного обновления дорог в 2025 году

В Хабаровском крае подвели итоги реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» за 2025 год. В рамках проекта отремонтированы 33 участка дорог и 16 искусственных сооружений, на что из федерального бюджета направлено более 3,8 миллиарда рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ключевой целью нацпроекта является снижение смертности в ДТП. Для этого дороги оборудуют элементами безопасности: только в этом году установлены сотни светофоров, десятки тысяч метров освещения, барьерных и пешеходных ограждений. Знаковым объектом стал ремонт проспекта 60-летия Октября в Хабаровске, где обновлено почти 4,5 километра полотна с выделенной полосой для общественного транспорта.
Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, многие объекты введены с опережением графика. В 2026 году планируется привести в норму еще более 120 километров дорог и свыше 166 погонных метров искусственных сооружений, на что будет выделено 7,7 миллиарда рублей. Эта работа направлена на повышение безопасности и комфорта для всех жителей края.