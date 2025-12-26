В Хабаровском крае подвели итоги масштабного обновления дорог в 2025 году

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, многие объекты введены с опережением графика. В 2026 году планируется привести в норму еще более 120 километров дорог и свыше 166 погонных метров искусственных сооружений, на что будет выделено 7,7 миллиарда рублей. Эта работа направлена на повышение безопасности и комфорта для всех жителей края.