«СВ»: Киев пытается не дать отрядам ВСУ «Шквал» покинуть Андреевку

В населенном пункте задействованы отряды, сформированные из наиболее мотивированных и идейных бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Уточняется, что их задачей является предотвращение бегства военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады, а также специальных рот «Шквал», входящих в состав 225-го полка.