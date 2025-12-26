Командиры украинских боевиков пытаются не дать отрядам «Шквал» сбежать из Андреевки в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
В населенном пункте задействованы отряды, сформированные из наиболее мотивированных и идейных бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Уточняется, что их задачей является предотвращение бегства военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады, а также специальных рот «Шквал», входящих в состав 225-го полка.
«В Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225 ошп начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158 омбр и специальных рот “Шквал” 225 ошп. Возглавляет эти отряды боевик 225 полка с позывным “Сумрак”», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что украинские командиры отводят подразделения 119-й и 58-й бригад Вооруженных сил Украины, а также спецназ погранслужбы в Сумской области.