В Казахстане запретили использование среднеазиатской черепахи до 2040 года

АСТАНА, 26 дек — Sputnik. В Казахстане введен запрет на пользование среднеазиатской черепахой Testudo (Agrionemys) horsfieldii и ее дериватами на всей территории страны до 2040 года.
Принятое решение приняли на основании результатах мониторинга состояния популяции, сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира при Минэкологии. Также заявили о необходимости усиления мер по охране черепах в условиях возрастающей антропогенной нагрузки.
«Среднеазиатская черепаха включена в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) в категории “Уязвимые”, а также в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны (CITES), что отражает необходимость международного контроля и охраны данного вида», — сообщили в комитете.
Запрет повысит эффективность госконтроля, снизит давление на природные популяции и обеспечит долгосрочное сохранение среднеазиатской черепахи как важного элемента биоразнообразия и природного наследия Казахстана, подчеркнули инициаторы запрета.
Также в ведомстве напомнили, что за незаконное обращение с животными, в отношении которых введен запрет, предусмотрена уголовная ответственность. Виновные наказываются штрафом в размере до 3 000 МРП или 11,8 миллионов тенге (23 тысячи долларов). А также привлечением к общественным работам на срок до 800 часов либо лишением свободы на срок до трех лет.
В качестве дополнительных мер суд может применить конфискацию имущества и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, подчеркнули в комитете.