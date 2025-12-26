В Казахстане запретили использование среднеазиатской черепахи до 2040 года

Также в ведомстве напомнили, что за незаконное обращение с животными, в отношении которых введен запрет, предусмотрена уголовная ответственность. Виновные наказываются штрафом в размере до 3 000 МРП или 11,8 миллионов тенге (23 тысячи долларов). А также привлечением к общественным работам на срок до 800 часов либо лишением свободы на срок до трех лет.