Суд заставил мэрию восстановить многодетную омичку в очереди на земельный участок

Судом установлены следующие обстоятельства. Многодетная омичка состояла на учете как нуждающаяся в земле для индивидуального жилищного строительства с 2013 года. В феврале 2025 года департамент администрации города принял решение о перемещении ее в конец очереди (с порядковым номером 6664 вместо прежнего 1524), сославшись на ее отказ от трех ранее предложенных участков. Основанием для такого решения департамента стали направленные заказной почтой истцу извещения, которые были возвращены отправителю в связи с истечением срока хранения. Районный суд счел эти действия администрации законными.