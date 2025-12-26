Суд заставил мэрию восстановить многодетную омичку в очереди на земельный участок

Омский областной суд восстановил многодетную мать в очереди на земельный участок. Ранее женщину из очереди выпихнул департамент имущественных отношений администрации города Омска.
Судом установлены следующие обстоятельства. Многодетная омичка состояла на учете как нуждающаяся в земле для индивидуального жилищного строительства с 2013 года. В феврале 2025 года департамент администрации города принял решение о перемещении ее в конец очереди (с порядковым номером 6664 вместо прежнего 1524), сославшись на ее отказ от трех ранее предложенных участков. Основанием для такого решения департамента стали направленные заказной почтой истцу извещения, которые были возвращены отправителю в связи с истечением срока хранения. Районный суд счел эти действия администрации законными.
Однако областной суд, исследовав все материалы дела, пришел к иному выводу. Было учтено отсутствие доказательств фактической доставки уведомлений о регистрируемых почтовых отправлениях. При этом суд принял во внимание, что омичка не уклонялась от получения корреспонденции. Однако, якобы отправленные извещения от омской мэрии она не получила, а уведомление о самом факте перевода в конец очереди, отправленное простым письмом, она получила.
В Омском областном суде было принято новое решение. На ответчика — департамент имущественных отношений администрации города Омска — возложена обязанность присвоить истцу прежний порядковый номер в очереди.