В Омске продолжают замену опор моста имени 60 лет ВЛКСМ

По словам градоначальника, работы на 8-й опоре моста уже полностью завершены. В ближайшее время строители установят на специальные тумбы вторую береговую опору — № 1. На объекте уже начался монтаж гидравлических домкратов грузоподъёмностью 100 и 200 тонн, которые используются при проведении таких операций.