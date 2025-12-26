В Омске продолжают замену опор моста имени 60 лет ВЛКСМ

В Омске продолжается капитальный ремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своём телеграм-канале, сейчас на объекте идёт самый трудоёмкий этап — замена опорных частей сооружения.
По словам градоначальника, работы на 8-й опоре моста уже полностью завершены. В ближайшее время строители установят на специальные тумбы вторую береговую опору — № 1. На объекте уже начался монтаж гидравлических домкратов грузоподъёмностью 100 и 200 тонн, которые используются при проведении таких операций.
Параллельно ведутся и другие виды работ: продолжается устройство новых тротуарных плит; на стройплощадку завозятся барьерные и перильные ограждения; готовятся к монтажу опоры контактной сети — их установку запланировали на период новогодних праздников.