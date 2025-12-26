В Усолье-Сибирском полицейские спасли свадьбу молодоженам

IrkutskMedia, 26 декабря. Полицейские оперативно поменяли паспорт жительнице Усолья-Сибирского, которая обнаружила просрочку документа на церемонии регистрации брака. Жених и невеста поблагодарили правоохранителей за своевременно оказанную помощь, профессионализм и неравнодушное отношение к своему делу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, Татьяна и Александр год назад переехали в Усолье-Сибирское из Смоленской области. Путешествие на Байкал плавно переросло в большую любовь и смену места жительства.
Ноборачные поделились, что на момент подачи документов на заключение брака через Госуслуги (6+) паспорт женщины был действителен в соответствии с возрастом и датой его получения. Однако через два месяца, после положенной процедуры проверки серьёзности намерений будущих супругов, срок действия документа истёк, о чем усольчанам сообщили при регистрации в ЗАГСе.
Сотрудники отдела по вопросам миграции вошли в положение и оперативно поменяли паспорт невесты, чтобы молодожёны смогли зарегистрировать брак в тот же день.
«Хотим выразить большую признательность полицейским, которые спасли нашу свадьбу. Они проявили исключительное понимание и оперативность, оформив новый паспорт за час. Поздравляем сотрудников отдела и всех жителей города и района с наступающим Новым годом. Верьте, что мечты сбываются», — поделились эмоциями молодожёны.
Ранее агентство сообщало, что 32-летний иркутянин обратился в отдел по вопросам миграции, чтобы решить проблему восстановления своего паспорта гражданина РФ, который он потерял. В ходе визита мужчина лично поблагодарил полицейских за содействие в замене документа.