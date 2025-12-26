В Усолье-Сибирском полицейские спасли свадьбу молодоженам

Ноборачные поделились, что на момент подачи документов на заключение брака через Госуслуги (6+) паспорт женщины был действителен в соответствии с возрастом и датой его получения. Однако через два месяца, после положенной процедуры проверки серьёзности намерений будущих супругов, срок действия документа истёк, о чем усольчанам сообщили при регистрации в ЗАГСе.