Пресекать сплетни и подлость: Минпросвещения разослало школам пятиэтапный регламент действий при конфликтах с учениками

Новый алгоритм разбит на пять этапов, на каждый из которых отводится от одного до трёх дней. Первый шаг — информирование руководства школы, установление базовых фактов и, при необходимости, подключение правоохранительных органов. Второй этап посвящён детальному выяснению обстоятельств: опросу участников с привлечением психологов и установлению виновных.