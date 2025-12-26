Пресекать сплетни и подлость: Минпросвещения разослало школам пятиэтапный регламент действий при конфликтах с учениками

Министерство просвещения РФ утвердило и направило в регионы инструкцию для руководителей школ и колледжей, которая регламентирует их действия в конфликтных ситуациях. Документ, как пишет РБК, уже разослан по образовательным учреждениям.
Новый алгоритм разбит на пять этапов, на каждый из которых отводится от одного до трёх дней. Первый шаг — информирование руководства школы, установление базовых фактов и, при необходимости, подключение правоохранительных органов. Второй этап посвящён детальному выяснению обстоятельств: опросу участников с привлечением психологов и установлению виновных.
Если на месте разобраться не удаётся, директору рекомендуется передать вопрос в школьную комиссию по урегулированию споров. Именно её работа составляет суть третьего этапа — комиссия должна рассмотреть все материалы и вынести официальное письменное решение. Далее руководство контролирует исполнение этого вердикта.
Пятый этап наступает, если кого-то из участников решение не устраивает. В этом случае они вправе обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, в вышестоящие органы образования, к следователям или в суд.
Помимо пошагового регламента, документ содержит и общие рекомендации. Минпросвещения советует активнее вести правовое просвещение учеников и учителей, разрешать споры через медиацию и обеспечивать всем сторонам психологическую поддержку.
В инструкции отдельно подчеркивается необходимость защиты профессиональной чести педагогов. Руководству школ предписано пресекать в коллективе интриги, слухи, сплетни, а также проявления нечестности и лицемерия. Особое внимание уделяется профилактике — выявлению несовершеннолетних и семей в опасном положении и ведению с ними индивидуальной работы.
Этот документ был утверждён в декабре на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при участии министра Сергея Кравцова. Как отмечается, его разработка стала ответом на участившиеся случаи атак в российских школах.
Прежде в России обсуждался вопрос нагрузки на школьников. С 2025 года принято решение, что ученики с 1 по 3 класс должны находиться в школе не больше четырех уроков подряд. Только с четвертого класса возможно расширение расписания.