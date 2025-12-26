Эксперт Кашапова рассказала, как похудеть и не рассориться, готовя для всей семьи

По ее словам, попытки навязать новые пищевые привычки часто приводят к конфликтам и сопротивлению. Каждый человек имеет собственные вкусы и потребности, поэтому решение о снижении веса должно быть осознанным и добровольным. Только в этом случае изменения могут закрепиться надолго и не вызвать негативной реакции со стороны семьи.