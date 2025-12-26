Эксперт Кашапова рассказала, как похудеть и не рассориться, готовя для всей семьи

Ситуация, когда один из членов семьи решает изменить образ жизни и начать худеть, нередко вызывает напряжение среди близких. Нутрициолог и автор системы «Код стройности» Юлия Кашапова объяснила, что сохранить гармонию помогает отказ от давления и спокойный диалог, основанный на понимании пользы изменений для здоровья.
По ее словам, попытки навязать новые пищевые привычки часто приводят к конфликтам и сопротивлению. Каждый человек имеет собственные вкусы и потребности, поэтому решение о снижении веса должно быть осознанным и добровольным. Только в этом случае изменения могут закрепиться надолго и не вызвать негативной реакции со стороны семьи.
Эксперт посоветовала вовлекать близких в процесс мягко и ненавязчиво, делая здоровое питание совместным и интересным занятием. Например, можно вместе ходить за продуктами, изучать их состав, обращать внимание на количество сахара, жиров и соли, а дома постепенно заменять вредные продукты более полезными альтернативами.
Также Кашапова отметила важность постепенности и положительных эмоций. Она рекомендовала готовить полезные блюда всей семьей, устраивать выезды на природу и делать акцент не на ограничениях, а на удовольствии. Такой подход, по ее мнению, помогает сформировать устойчивые привычки и воспринимать здоровый образ жизни как норму, а не временную диету, передает Life.ru.
