Опрос: Россияне встречали Новый год в поездах, такси, роддоме и в лифте

Россияне встречали Новый год в разных и необычных местах — в поезде, такси, роддоме, самолете и даже в лифте. Согласно опросу онлайн-школы Skyeng, 12 процентов людей хотя бы раз встречали праздник вне дома.
При этом наибольшее число нестандартных встреч Нового года пришлось на поезда — три процента, еще по два процента опрошенных отмечали праздник в больнице, в такси или самолете.
В автобусе, метро и роддоме праздник встречал всего один процент респондентов. Еще 0,3 процента хотя бы один раз встречали Новый год в лифте, передает Life.ru.
Врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала, что в Новый год резко растет контакт с пищевыми и бытовыми аллергенами. Она отметила, что живые ели, сосны и пихты в квартире повышают содержание в воздухе спор плесени, которая продолжает размножаться все время, пока дерево находится в доме.
В свою очередь врач Елена Малышева призвала власти РФ убрать мигающие гирлянды с елок, установленных на улицах городов, поскольку они могут спровоцировать приступ у людей с эпилепсией.