Опрос: Россияне встречали Новый год в поездах, такси, роддоме и в лифте

Врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала, что в Новый год резко растет контакт с пищевыми и бытовыми аллергенами. Она отметила, что живые ели, сосны и пихты в квартире повышают содержание в воздухе спор плесени, которая продолжает размножаться все время, пока дерево находится в доме.