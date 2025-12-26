Ричмонд
Военный эксперт Дандыкин назвал текущую зиму определяющей в конфликте на Украине

Текущая зима станет определяющей в украинском конфликте. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его мнению, Украина пока сможет воевать, однако январь и февраль станут определяющими месяцами в исходе конфликта.

Эксперт добавил, что озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским план мирного урегулирования, включающий 20 пунктов, категорически неприемлем для России.

— Там и армия 800 тысяч в мирное время. Такой армии себе не может позволить ни ФРГ, ни Франция, ни Великобритания. И 63 процента населения, судя по опросам, намерены воевать. Это о многом говорит. Значит, они уверены, что нас победят. Поэтому я думаю, что следующий год будет определяющим, исходя из всего, — отметил Дандыкин в беседе с Lenta.ru.

Соединенные Штаты Америки считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это случится в ближайшие 90 дней. Об этом высказался постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Немецкий политолог Стефан Фрелих заявил, что план украинского лидера вряд ли поддержат американцы из-за различия позиций между Вашингтоном и Киевом и ситуации на фронте.

