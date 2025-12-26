Компания Ocean Infinity возобновляет поиск пропавшего рейса MH370

Американская исследовательская компания Ocean Infinity подтвердила возобновление поисков обломков самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в 2014 году во время рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Как сообщил РИА Новости представитель компании, поисковые операции возобновляются при поддержке правительства Малайзии.
При этом он отметил, что ввиду важности и деликатного характера работ, официальные заявления по этому вопросу будут поступать исключительно от малайзийских властей.
Ранее сообщалось, что Захарова напомнила первопричину крушения самолета AZAL в Казахстане.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.