Супруги из Ростовской области отметили 60 лет со дня свадьбы

В Ростовской области пенсионеров поздравили с бриллиантовой свадьбой.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области Анатолий Алексеевич и Александра Михайловна Полянские отмечают 60 лет совместной жизни. Их история любви началась летом 1965 года. Они не расставались с тех самых пор. Их главное богатство — две дочки и внуки.

Анатолий Алексеевич и Александра Михайловна всю жизнь работали на шахте «Южная». Сегодня же женщина занимается разведением цветов в саду, а еще — шьет и разгадывает кроссворды.

С бриллиантовой свадьбой семью поздравили близкие, а также сотрудники ЗАГСа.

— Анатолий Алексеевич — настоящий мастер на все руки, готовый прибить полочку или растопить баньку! Через всю жизнь они пронесли уважение, внимание и безграничную любовь друг к другу. Их семейный союз — настоящий образец верности и преданности, — рассказали в областном управлении ЗАГСа.

