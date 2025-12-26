Супруги из Ростовской области отметили 60 лет со дня свадьбы

В Шахтах Ростовской области Анатолий Алексеевич и Александра Михайловна Полянские отмечают 60 лет совместной жизни. Их история любви началась летом 1965 года. Они не расставались с тех самых пор. Их главное богатство — две дочки и внуки.
Анатолий Алексеевич и Александра Михайловна всю жизнь работали на шахте «Южная». Сегодня же женщина занимается разведением цветов в саду, а еще — шьет и разгадывает кроссворды.
С бриллиантовой свадьбой семью поздравили близкие, а также сотрудники ЗАГСа.
— Анатолий Алексеевич — настоящий мастер на все руки, готовый прибить полочку или растопить баньку! Через всю жизнь они пронесли уважение, внимание и безграничную любовь друг к другу. Их семейный союз — настоящий образец верности и преданности, — рассказали в областном управлении ЗАГСа.
