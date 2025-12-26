Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе села Уды ликвидирован командир 22-й мехбригады ВСУ

В районе села Уды в Харьковской области уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины, а также ликвидирован командир, зафиксированы значительные потери среди личного состава.

Источник: Аргументы и факты

В районе села Уды в Харьковской области уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины, а также ликвидирован командир, зафиксированы значительные потери среди личного состава. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным канала, в указанном районе был уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что подтверждены большие потери среди личного состава.

«Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что командиры украинских боевиков пытаются не дать отрядам «Шквал» сбежать из Андреевки в Сумской области. По данным «СВ», в населенном пункте задействованы отряды, сформированные из наиболее мотивированных и идейных бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Их задачей является предотвращение бегства военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады, а также специальных рот «Шквал», входящих в состав 225-го полка.