Ранее также сообщалось, что командиры украинских боевиков пытаются не дать отрядам «Шквал» сбежать из Андреевки в Сумской области. По данным «СВ», в населенном пункте задействованы отряды, сформированные из наиболее мотивированных и идейных бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Их задачей является предотвращение бегства военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады, а также специальных рот «Шквал», входящих в состав 225-го полка.