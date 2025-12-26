Глава Европейской народной партии Манфред Вебер предложил направить на Украину войска Евросоюза, которые под европейским флагом могли бы действовать совместно с украинскими военными. Об этом сообщает Die Zeit.
— Я хотел бы видеть солдат с европейским флагом на форме, работающих бок о бок с нашими украинскими друзьями для достижения мира, — заявил он.
По его словам, при нынешнем президенте США Дональде Трампе нельзя рассчитывать только на поддержку американских военных. Говоря о силах Европы, политик добавил, что в этом вопросе нельзя забывать и о роли Германии, передает издание.
Однако даже не все действующие солдаты хотят оставаться на фронте: в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается массовое расторжение контрактов среди иностранных наемников. Причиной ухода стала паника, вызванная слухами о грядущих переменах в их статусе.
Помимо этого, стало известно, что на Украине в октябре текущего года был установлен новый рекорд по дезертирству в армии: из ВСУ сбежали 21 602 человека. Солдаты ВСУ активно «борются» с этим — недавно они расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.