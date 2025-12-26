Ричмонд
Глава ЕНП выступил за отправку солдат на Украину под флагом Европы

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер предложил направить на Украину войска Евросоюза, которые под европейским флагом могли бы действовать совместно с украинскими военными. Об этом сообщает Die Zeit.

— Я хотел бы видеть солдат с европейским флагом на форме, работающих бок о бок с нашими украинскими друзьями для достижения мира, — заявил он.

По его словам, при нынешнем президенте США Дональде Трампе нельзя рассчитывать только на поддержку американских военных. Говоря о силах Европы, политик добавил, что в этом вопросе нельзя забывать и о роли Германии, передает издание.

Однако даже не все действующие солдаты хотят оставаться на фронте: в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается массовое расторжение контрактов среди иностранных наемников. Причиной ухода стала паника, вызванная слухами о грядущих переменах в их статусе.

Помимо этого, стало известно, что на Украине в октябре текущего года был установлен новый рекорд по дезертирству в армии: из ВСУ сбежали 21 602 человека. Солдаты ВСУ активно «борются» с этим — недавно они расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.

