Помимо этого, стало известно, что на Украине в октябре текущего года был установлен новый рекорд по дезертирству в армии: из ВСУ сбежали 21 602 человека. Солдаты ВСУ активно «борются» с этим — недавно они расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.