Диетолог Стародубова назвала допустимую порцию красной икры

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что красную икру рекомендуется есть в небольших количествах, потому что в ней содержится большое количество соли.

Так, допустимой нормой считается не более 20−30 граммов в день.

— Икра рыб, безусловно, не только вкусный, но и полезный пищевой продукт. В ней содержатся ценные пищевые вещества. Икра — прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ — фосфора, цинка, селена и железа, — рассказала Стародубова.

Эксперт добавила, что калорийность одного бутерброда с красной икрой составляет около 250 калорий, передает РИА Новости.

Технолог Инесса Гладкова рассказала, как правильно хранить и подавать праздничные блюда, чтобы они не испортились. Так, свежие фрукты и овощи стоит купить за два-четыре дня до праздника.

Нутрициолог Софья Кованова рассказала, что наиболее опасная для здоровья привычка — запивать алкоголем традиционные салаты, например оливье или селедку под шубой.