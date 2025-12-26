Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Этери Тутберидзе раскрыла планы на олимпийские выступления Аделии Петросян

Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что еще работает над тем, какие элементы станут частью программы отобравшейся на Олимпийские игры фигуристки Аделии Петросян.

Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что еще работает над тем, какие элементы станут частью программы отобравшейся на Олимпийские игры фигуристки Аделии Петросян.

Тутберидзе отметила, что Петросян пережила серьезное эмоциональное давление из-за травмы. Долгое время было неясно, сможет ли она снова выйти на лед.

— Мы будем начинать в первой разминке, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться. И абсолютно нам можно спокойно ставить низкие компоненты, потому что компоненты все равно ставятся относительно разминок и рейтинга. Нет таких прыжков, которые бы перекрыли разницу (в компонентах), которая будет в короткой между лидерами и нами. Пока компоновку программ не знаем, — сообщила тренер в интервью Okko.

27 ноября Международный олимпийский комитет допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане в 2026 году, направив им приглашение. Они стали первыми представителями России, допущенными на Олимпиаду. 1 декабря фигуристы согласились участвовать в соревнованиях, приняв соответствующее приглашение.