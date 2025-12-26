Этери Тутберидзе раскрыла планы на олимпийские выступления Аделии Петросян

— Мы будем начинать в первой разминке, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться. И абсолютно нам можно спокойно ставить низкие компоненты, потому что компоненты все равно ставятся относительно разминок и рейтинга. Нет таких прыжков, которые бы перекрыли разницу (в компонентах), которая будет в короткой между лидерами и нами. Пока компоновку программ не знаем, — сообщила тренер в интервью Okko.