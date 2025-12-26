Похолодание на 8 градусов: в Стамбуле и регионах Турции прогнозируют аномальные морозы

Значительная часть Турции готовится к удару аномальных морозов. Как передаёт телеканал TRT Haber со ссылкой на синоптиков, в ряде илов, включая Стамбул, на фоне вторжения циклона из Сибири ожидается резкое понижение температуры с 26 декабря дня и как минимум до 2 января.
Прогнозируются минимальные значения: около 0 градусов в Стамбуле, до −3 в Эдирне и Кыркларели, −1 в Текирдаге и Коджаэли, −2 в Сакарье и +1 градус в Ялове. При этом в некоторых провинциях похолодание будет сопровождаться снегопадами. Осадки в виде снега с 27 декабря ожидаются в Коджаэли, Сакарье, Ялове, а также в высокогорных районах Анатолии.
Наиболее высокогорные районы города 26−27 декабря могут увидеть снег или мокрый снег с дождём, в то время как на остальной территории вероятен дождь. При этом в течение всей предстоящей недели температура в городе будет на 5−8 градусов ниже средних многолетних значений.
Прежде научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7−13 градусов в ближайшее время прогнозируется в северных регионах Сибири, на севере Урала и в Якутии, а также в Мурманской области.