Похолодание на 8 градусов: в Стамбуле и регионах Турции прогнозируют аномальные морозы

Прогнозируются минимальные значения: около 0 градусов в Стамбуле, до −3 в Эдирне и Кыркларели, −1 в Текирдаге и Коджаэли, −2 в Сакарье и +1 градус в Ялове. При этом в некоторых провинциях похолодание будет сопровождаться снегопадами. Осадки в виде снега с 27 декабря ожидаются в Коджаэли, Сакарье, Ялове, а также в высокогорных районах Анатолии.